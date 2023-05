DeSantis, Musk e la foto di famiglia dei conservatori americani a trazione trumpiana

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, si candida alla presidenza degli Stati Uniti e per il momento possiamo ignorare sondaggi, curve di popolarità, dibattiti e discussioni e liti sulle sue chance di vittoria: è troppo presto, per lui, per la rosa degli altri candidati e anche per Donald Trump, ufficialmente in corsa dal novembre scorso, favoritissimo ma con parecchi accidenti legali da superare (quelli politici sarebbero ben più interessanti, ma gli sono costantemente perdonati sia dai suoi compagni di partito sia dagli elettori). E’ presto per capire come andrà questa corsa – le primarie iniziano nel gennaio del 2024 – ma non per fotografare l’ultimo atto della resa dei conti dentro al Partito repubblicano americano che è alle prese con il trumpismo, il post trumpismo, gli ispirati dal trumpismo e i succubi del trumpismo ormai dall’estate del 2016 (quando si ritrovò questo candidato ingestibile come suo nominato e poi come presidente) e che non sembra in grado di uscirne con una nuova identità.

