A Ramstein gli alleati di Kyiv rinnovano armi e impegno a lungo termine

L’agenzia di stampa del Cremlino Ria Novosti ha detto ieri che il capo dell’intelligence ucraina, Kyrylo Budanov, è stato colpito in un attacco missilistico delle forze russe ed è ricoverato “in gravi condizioni” in un ospedale militare tedesco a Berlino. “Un missile russo ha colpito l’ufficio vicino a quello dove era presente Budanov”, il 29 maggio scorso, scrive Ria, dicendo di aver appreso la notizia da fonti dell’intelligence militare ucraina: Budanov sarebbe stato tirato fuori dalle macerie, trasportato da un’eliambulanza delle forze ucraine fino alla base militare di Rzeszow, in Polonia, e da lì portato in aereo in Germania. Non ci sono conferme ufficiali né ufficiose da parte ucraina, quindi per il momento il ferimento di Budanov, che è uno degli uomini più importanti di Kyiv, è soltanto una notizia dell’agenzia russa Ria che fa parte dello stesso conglomerato cui appartiene l’emittente Sputnik e che è un organo di propaganda del Cremlino.

