La valanga di dimissioni a Kyiv

La lunga lista di funzionari di alto e medio livello che si sono dimessi o sono stati licenziati negli ultimi giorni sono il racconto di uno degli sconvolgimenti politici più profondi della presidenza di Volodymyr Zelensky in Ucraina. Mancano i dettagli, le accuse concrete, per ora ci sono delle inchieste e tutto è avvolto nella fatica del fare politica e occuparsi di giustizia durante l’aggressione della Russia, ma una parola domina tutto: corruzione. E’ un problema antico e su cui in Ucraina si sono spesso giocate le campagne elettorali, per cui il paese è stato criticato, esternamente e internamente, e rende molto sensibile l’opinione pubblica: ora più che mai. Zelensky ha promesso ai suoi cittadini di smantellare la corruzione e nello stesso tempo ha assicurato ai suoi alleati che provvederà a sanare i problemi che ne derivano e soprattutto ha promesso che la guerra non si trasformerà in nutrimento per nuovi e vecchi corrotti. E’ alla luce di questi impegni che bisogna leggere la sfilza di dimissioni consensuali.

