L'Ucraina del futuro

Dobbiamo aiutare Kyiv a vincere. L’Ue ha cambiato l’approccio nei confronti della guerra e di Putin, dopo anni di illusioni. Ora è tempo di programmi fatti insieme: non è troppo presto, mettiamoci al lavoro

Traduciamo l’articolo dell’ambasciatore europeo in Ucraina pubblicato sul sito dell’International Centre for Defence and Security