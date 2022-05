Biden allarga e velocizza il sostegno all'Ucraina con una rara legge bipartisan

Joe Biden, presidente americano, ha firmato la legge che permette di velocizzare il processo di fornitura di armi all’Ucraina. Si chiama Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 ed è l’aggiornamento della legge che Franklin D. Roosevelt firmò nel 1941: serviva per sostenere in Europa la guerra contro il nazismo e parte di quel sostegno finì naturalmente anche all’Unione sovietica, invasa dai nazisti. Oggi la versione del 2022 serve a finanziare la guerra di difesa dell’Ucraina contro l’aggressore russo. Il momento della firma nello Studio ovale è stato molto simbolico – era presente anche la deputata democratica Elissa Slotkin, che è nata in Ucraina – e Biden ha detto: “Gli ucraini combattono ogni giorno per la sopravvivenza. Il costo di questa battaglia non è basso, ma capitolare davanti all’aggressione è ancora più costoso”. Il presidente Biden ha ribaltato il principio dell’inerzia che pure aveva caratterizzato anche parte del suo operato, ancor più quando era vicepresidente dell’Amministrazione Obama: non fare nulla per difendere gli alleati e i valori in comune costa. E questo ribaltamento è stato sancito da una procedura legislativa: il Lend-Lease Act è stato votato all’unanimità al Senato e a grandissima maggioranza al Congresso.

