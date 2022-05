Nella Piazza Rossa Putin ha parlato ai suoi per dire: dobbiamo difenderci

Vladimir Putin ha deciso da tempo di diventare, per i russi, il presidente delle buone notizie. Durante la pandemia, argomento del quale ha cercato di occuparsi il meno possibile, chiamava le chiusure “settimane senza lavoro” affinché rimanere a casa non venisse percepito come un obbligo, ma come un periodo di riposo. Chiese agli amministratori locali di occuparsi delle questioni sgradevoli e degli annunci antipatici. Ieri, durante la commemorazione del Giorno della vittoria, sulla Piazza Rossa non ha chiesto ai russi un sacrificio ulteriore per la guerra. Ha capito che i cittadini possono sostenere l’invasione finché la guardano in televisione e assorbono la propaganda, ma non quando la guerra entra in casa sotto forma di una mobilitazione generale. Un suo ex consigliere, Gleb Pavlovski, ha detto che Putin “ha sviluppato una certa sensibilità”: sa cosa può permettersi e cosa no. Il presidente russo ha ancora a cuore il sostegno dei suoi cittadini e il suo discorso alla parata del 9 maggio era per loro: i russi e non il resto del mondo. A loro ha detto che la guerra è stata una decisione “forzata, tempestiva, l’unica giusta”. “Forzata” perché sono stati gli Stati Uniti e la Nato che stavano dotando l’Ucraina di armi nucleari a spingere la Russia a prevenire un loro attacco. “Tempestiva” perché nonostante Mosca abbia cercato di dialogare prima di combattere, ormai non aveva più tempo. “L’unica giusta” perché altrimenti la Russia sarebbe stata attaccata e schiacciata. Ai russi ha detto che Mosca è la sola a custodire i valori occidentali, il resto, Stati Uniti in testa, sono nel degrado morale. Per questa sua eccezionalità la Russia sarà sempre attaccata. Il capo del Cremlino ha cercato di trasmettere senso di urgenza e isolamento e ha parlato anche dei soldati morti, delle famiglie da proteggere e da sostenere economicamente. Sull’occidente, sulla Nato, sugli Stati Uniti e i loro “satelliti” costretti a obbedire, ha scaricato ogni colpa: Putin non imputa la mancata vittoria alla disorganizzazione del suo esercito, bensì all’occidente che sta armando l’Ucraina. Non ha fatto passi indietro, ha soltanto sottolineato i pilastri della sua invasione: che non è più un’operazione di denazificazione o di liberazione, ma per proteggere la Russia.

