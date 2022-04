Josep Borrell sull'Ucraina ha allungato il passo

L’Alto rappresentante, Josep Borrell, ieri ha accompagnato Ursula von der Leyen nella sua visita in Ucraina. “A Bucha la nostra umanità è andata in frantumi”, ha detto la presidente della Commissione davanti a una fossa comune di questa località alla periferia di Kyiv diventata il simbolo della brutalità della Russia di Vladimir Putin. “La vostra battaglia è la nostra battaglia. Sono a Kyiv oggi per dirvi che l’Europa è dalla vostra parte”, ha detto von der Leyen prima di incontrare Volodymyr Zelensky. Le telecamere erano puntate tutte su di lei. Eppure, dall’inizio della guerra di Putin, è Borrell che sta assumendo un ruolo di leadership. La retorica di indignazione di von der Leyen è ai massimi. Ma la sua Commissione finora non ha fatto un passo in più di quello che era stato prima concordato con tutti i governi e in particolare Berlino.

