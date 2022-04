Ci siamo accorti che c'è bisogno (militare) di più America in Europa

La guerra in Ucraina ha messo in crisi i piani a lungo termine del Pentagono, con l’aspettativa che gli alti funzionari della Difesa degli Stati Uniti rinnovino la disposizione delle forze militari in Europa orientale e nei Paesi baltici. Il generale Mark A. Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, martedì scorso ha dichiarato di essere favorevole alla creazione di basi permanenti per le truppe americane in queste regioni, ma ha suggerito di schierare il personale a rotazione, “in modo da ottenere l’effetto della permanenza” a costi minori, evitando spese come quelle per gli alloggi familiari e le scuole. “Credo che molti dei nostri alleati, in particolare paesi come i Baltici, la Polonia o la Romania, siano molto disposti a stabilire basi permanenti”, ha detto Milley in una testimonianza davanti alla Commissione forze armate della Camera. “Le costruiranno e pagheranno loro”. In una testimonianza davanti alla stessa Commissione la scorsa settimana, il generale dell’Air force Tod D. Wolters, che guida il Comando europeo degli Stati Uniti, ha affermato che l’attuale politica della Nato di rotazione delle truppe in Europa dell’est “deve cambiare”, e che i paesi lì “sono molto disposti” a stabilire le forze della Nato in maniera permanente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE