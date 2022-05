In Russia aeroporti chiusi e velivoli insicuri. Le sanzioni funzionano

Il settore civile dell’aviazione russa inizia a sentire i primi effetti delle sanzioni imposte dopo l’invasione dell’Ucraina. Alle compagnie russe è stato vietato di sorvolare i paesi europei e l’America del nord, i produttori di aerei sia americani sia europei non possono più vendere né aeromobili né pezzi di ricambio alle compagnie russe e non possono dare neppure supporto tecnico. La Russia ha perso miliardi di euro in aerei noleggiati e i suoi velivoli sono ormai sempre meno compatibili con i requisiti di sicurezza globali. Dall’inizio della guerra, per effetto delle sanzioni, la Rosaviatsiya, l’agenzia russa per il trasporto aereo, ha chiuso undici aeroporti minori e anche gli aeroporti principali sono stati costretti a dei tagli. Sheremetyevo, a Mosca, ha mandato in licenza un quinto del personale, Vnukovo, sempre nella capitale, ha detto a duemila dipendenti che potrebbero essere licenziati.



