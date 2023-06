In Moldavia Zelensky chiede una prospettiva per la Nato. Ma gli alleati sono divisi

“L’Ucraina è pronta a entrare nella Nato. Siamo pronti per il momento in cui la Nato sarà pronta”, ha detto oggi il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al suo arrivo al vertice della Comunità politica europea in Moldavia. E’ la sua prossima battaglia politica, dopo quelle per lo status di candidato all’Ue, i sistemi di difesa aerea, i carri armati Leopard 2, i Patriot e i caccia F-16: al vertice della Nato di Vilnius di luglio Zelensky vuole un invito, un calendario e garanzie di sicurezza lungo tutto il percorso di adesione. Perché il presidente ucraino sa che l’ingresso nella Nato non ci sarà prima della fine della guerra. Per gli Stati Uniti e la maggior parte dei paesi europei è impensabile estendere l’articolo 5 del Trattato dell’Atlantico del nord all’Ucraina in conflitto militare con la Russia. Ma, senza garanzie di sicurezza che funzionino da deterrente alla tentazione di Vladimir Putin di un’altra guerra, la pace non sarà duratura.

