Le armi occidentali arrivano a Putin. I trafficanti, le rotte e il messaggio di Prigozhin

Un'inchiesta di Politico racconta che il materiale bellico prodotto in occidente arriva a Mosca. Si rinforzano le priorità di Europa e America per colpire chi vìola le sanzioni alla Russia

Tre giornalisti di Politico hanno fatto un’inchiesta sui materiali bellici prodotti in occidente che arrivano in Russia: raccontano che, nonostante le sanzioni molto pesanti e rigorose che sono state imposte al regime di Vladimir Putin, il flusso di armi o di componenti di armi non si è interrotto, vive soprattutto sul mercato nero, ma non solo. Questa dettagliata indagine arriva nel momento in cui Vladimir Putin convoca una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulle forniture di armi occidentali all’Ucraina e l’Unione europea discute l’undicesimo pacchetto di sanzioni contro l’elusione delle misure sanzionatorie già esistenti. La discussione è in corso, la decisione è prossima ma dilazionata pur essendo di grande importanza.