Ora pure Berlino è esausta dei continui veti di Orbán

Bruxelles. Il costante sabotaggio condotto dall’Ungheria di Viktor Orbán contro le politiche dell’Unione europea, a cominciare dal sostegno all’Ucraina per difendersi dalla guerra di aggressione della Russia, potrebbe presto raggiungere un punto di rottura. Lunedì, durante il Consiglio Affari esteri, è andato in scena un vivace confronto tra la ministra tedesca, Annalena Baerbock, e il suo omologo ungherese, Péter Szijjártó, sul veto di Budapest alla prossima tranche da 500 milioni della Peace facility per finanziare le forniture di armi a Kyiv. La scusa è la decisione del governo ucraino di inserire la banca ungherese Otp, che opera in Russia dove ha 2,2 milioni di clienti, nella sua lista degli “sponsor della guerra”. Baerbock ha difeso le argomentazioni di Kyiv: Otp rispetta un decreto del governo di Vladimir Putin sui territori occupati in Ucraina e fornisce prestiti a tassi agevolati a membri dell’esercito russo. Szijjártó ha reagito usando le stesse argomentazioni della banca: le informazioni che hanno portato Otp nella lista nera ucraina “non sono corrette”. Budapest ha usato la stessa scusa anche per frenare l’adozione dell’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Lunedì l’Alto rappresentante, Josep Borrell, si è detto convinto di poter superare lo stallo dialogando con Budapest e con Kyiv. Un’ipotesi è chiarire che solo la sussidiaria russa di Otp porta il marchio di “sponsor della guerra”. Ma la Germania non nasconde più la sua esasperazione. Martedì il ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, si è detto “molto deluso” e “irritato” dal veto dell’Ungheria.

