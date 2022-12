Orbán toglie i veti per ottenere i fondi europei. Il successo dell'Ue

Il premier ungherese, Viktor Orbán, ha tolto il suo veto sulla tassazione minima delle multinazionali e sui pacchetti di aiuti finanziari all’Ucraina. In cambio il Consiglio dell’Ue ha approvato il Pnrr ungherese e ridotto dal 65 al 55 per cento i fondi di coesione sospesi per il meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto. In sintesi: Orbán ha ceduto per ottenere i soldi dell’Ue. Se il Pnrr ungherese non avesse ottenuto il via libera entro la fine dell’anno, il premier avrebbe definitivamente perso i quattro miliardi di euro del Recovery fund. Orbán ha ottenuto anche un miliardo di euro di sconto sulla sanzione per il mancato rispetto dello stato di diritto: il Consiglio ha deciso di sospendere 6,3 miliardi di euro di fondi della coesione invece dei 7,5 miliardi proposti dalla Commissione. Come abbiamo più volte detto, questi soldi servono eccome al premier ungherese per evitare, almeno per ora, un aggravamento della crisi finanziaria.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE