La Commissione europea taglia 7,5 miliardi a Orban per violazione dello stato di diritto

Bruxelles. In una decisione che non ha precedenti, oggi la Commissione europea ha proposto di sospendere 7,5 miliardi di euro di fondi dell'Ue destinati all'Ungheria per violazioni dello stato di diritto da parte del governo di Viktor Orban che mettono a rischio il bilancio comunitario. E' la prima volta che l'esecutivo di Ursula von der Leyen decide di mettere in opera le sanzioni del meccanismo di condizionalità sullo stato di diritto, che è stato introdotto all'inizio del 2021. La Commissione ha anche proposto di vietare di stanziare fondi dell'Ue ai “trust di interessi pubblico” che gestiscono progetti soprattutto nel settore dell'istruzione e sono vicini al Fidesz, il partito di Orban. La proposta al Consiglio dell'Ue di sanzionare l'Ungheria “è una chiara dimostrazione della determinazione della Commissione di proteggere il bilancio dell'Ue e di usare tutti gli strumenti a nostra disposizione per assicurare questo importante obiettivo”, ha detto il commissario al Bilancio, Johannes Hahn. Toccherà agli stati membri prendere la decisione a maggioranza qualificata. In teoria, il Consiglio dell'Ue ha un mese di tempo per decidere. Ma un grande compromesso che permetta all'Ungheria di continuare a ricevere tutti i fondi dell'Ue è già in vista. La stessa Commissione ha chiesto al Consiglio di estendere la scadenza a due mesi, dopo che il governo Orban ha proposto una serie di misure correttive che lo stesso Hahn ha definito un passo “nella giusta direzione”.

