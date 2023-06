Quanto è difficile il de-risking dell'Ue dalla Cina

La seconda metà del mese di giugno è tra le più cariche dell'anno per l'Unione europea e anche il 2023 non sarà un'eccezione. Prima del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno, ambasciatori e ministri sono chiamati a chiudere accordi su alcuni dei provvedimenti più controversi per evitare che siano i capi di stato e di governo a doversene occupare. Nel frattempo la Commissione è chiamata a fare nuove proposte che devono essere discusse dai leader nel loro vertice di fine semestre. Per quella di Ursula von der Leyen è l'ultima occasione prima della fine del mandato nel 2024. E la fine potrebbe essere con il botto: la Commissione domani dovrebbe presentare la sua Strategia per la sicurezza economica dell'Unione europea, pilastro della strategia di de-risking dalla Cina. Ma non dite ad alta voce (e non scrivete nei documenti ufficiali) che il bersaglio è la Cina. Perché, tra divisioni tra i ventisette e sensibilità di Pechino, il de-risking dell'Ue dalla Cina è un affare complicato.

