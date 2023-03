Michel e von der Leyen litigano sulla Cina. La gran frattura dentro l'Ue

Bruxelles. Appena tornata dal suo viaggio negli Stati Uniti per incontrare Joe Biden, Ursula von der Leyen ha ricevuto un severo rimbrotto da Charles Michel sulla dichiarazione congiunta che la presidente della Commissione ha firmato con il presidente americano. Il testo sottoscritto da Biden e von der Leyen venerdì 10 marzo “non riflette quello che è stato discusso al Consiglio europeo di ottobre” dai capi di stato e di governo, ha detto un alto funzionario dell’Ue. Michel, che presiede il Consiglio europeo, ha sottoposto il testo alla valutazione del suo servizio giuridico. Il problema non è il miniaccordo annunciato da Biden e von der Leyen per risolvere alcune dispute legate all’Inflation reduction act (Ira). E nemmeno la determinazione comune di sostenere l’Ucraina nella guerra di aggressione della Russia.

