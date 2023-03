L'Unione europea fa la vaga sulle “stazioni di polizia” della Cina

La Commissione dà tecnicismi, "gli stati membri sono responsabili dell'ordine pubblico", ma non una linea. E confrontarsi da soli con la seconda economia al mondo non è semplice

La Commissione europea venerdì scorso ha risposto a un’interrogazione presentata tre mesi fa dalla vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, sulle “stazioni di polizia” non ufficiali della Cina sul territorio degli stati membri. La risposta della Commissione è stata piuttosto vaga: Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni, scrive che sono gli stati membri “responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna sul proprio territorio”, e poi che la Commissione sostiene l’applicazione “del principio di non respingimento in linea con il diritto internazionale umanitario” per i casi di rimpatri forzati di cittadini cinesi.