Gli indiani aspettano la “poster girl della destra europea" Meloni con una domanda: e la Cina?

Dopo aver rinunciato per motivi di salute alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa in India, a Delhi, per il Raisina Dialogue – una specie di conferenza annuale su sicurezza e geopolitica in versione Indo-Pacifico. Secondo l’agenda, Meloni sarebbe attesa in India la prossima settimana, per aprire i lavori come ospite d’onore il 2 marzo assieme al primo ministro Narendra Modi. L’anno scorso a inaugurare la tre giorni diplomatica indiana era stata per la prima volta un’europea, la presidente della Commissione europea, Ursula von Der Leyen. Quest’anno potrebbe essere quella che sul Times of India viene definita “la poster girl” della destra europea. Meloni arriverebbe a Delhi (usiamo il condizionale perché Palazzo Chigi non ha ancora confermato definitivamente la visita) una settimana dopo un’altra visita molto attesa a Delhi, quella del cancelliere tedesco Olaf Scholz. E in un momento particolare: l’India ha avuto, sin dall’inizio della guerra in Ucraina, una posizione di quasi-neutralità rispetto agli alleati occidentali. Il governo Modi rivendica l’autonomia delle sue relazioni con la Federazione russa – contro la quale non ha imposto sanzioni e anzi, dalla quale ha continuato ad acquistare petrolio – e ha più volte sottolineato l’aspetto di “regionalità” della guerra della Russia contro l’Ucraina rispetto ad altri conflitti “ignorati” dall’Europa. Una visita a Delhi per Meloni significa soprattutto affrontare un tema che fino a oggi l’esecutivo di Roma ha cercato di aggirare e rimandare: il rapporto con la Cina.

