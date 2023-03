L'America punta sulla protezione del Pacifico dalla minaccia cinese. E l'Europa?

Per la prima volta in sessantacinque anni, e per la seconda volta nella storia, l’America condividerà i suoi segreti sulla propulsione nucleare con un altro paese. L’altro ieri dalla base navale di San Diego, in California, è stata celebrata la nascita concreta e operativa di Aukus, la partnership tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito annunciata diciotto mesi fa che provocò una crisi diplomatica tra Canberra e Parigi – la Francia era stata fatta fuori all’improvviso dalla fornitura all’Australia di alcuni sottomarini, non equipaggiati con tecnologia nucleare. “E’ un nome insolito, Aukus, ma è un’entità potente”, ha detto Biden durante la conferenza stampa con il primo ministro inglese Rishi Sunak e quello australiano Anthony Albanese organizzata davanti all’oceano. Secondo diversi analisti è il più grande accordo di Difesa sin dai tempi della Guerra fredda, multimilionario: l’Australia acquisterà dall’America almeno tre sottomarini d’attacco della classe Virginia e il Regno Unito fornirà quello che è stato già battezzato l’Ssn-Aukus, una versione aggiornata del sottomarino inglese Astute.

