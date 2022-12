Manovre pericolose nel Pacifico

Il Comando delle Forze armate americane nel Pacifico, l’Indopacom, ha reso noto ieri il video di un caccia cinese che intercetta un aereo da ricognizione americano mentre vola in uno spazio aereo internazionale sul Mar cinese meridionale. Le immagini sono impressionanti, perché il pilota cinese si avvicina a tre metri dall’aereo americano, e per fargli cambiare rotta gli vola a circa sei metri davanti al muso, costringendo il pilota statunitense a compiere manovre evasive per evitare una collisione. L’incidente è avvenuto il 21 dicembre scorso, e non è la prima volta che succede in quell’area del Pacifico, dove la Cina rivendica gran parte delle acque anche grazie a una serie di isole artificiali costruite negli ultimi anni e poi militarizzate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE