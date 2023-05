L'equilibrismo dell'Ue per cercare una strategia comune sulla Cina

Bruxelles. L’Unione europea vuole dotarsi di una strategia coerente sulla Cina per adattarla alla crescente rivalità sistemica di Pechino, ma non è ancora pronta a fare sul serio quando si tratta di reagire all’aggressività e alla coercizione cinesi. Lo dimostrano i tre tavoli in cui ieri era impegnata a proposito di Cina. Il primo è globale: i ministri delle Finanze del G7 hanno iniziato a negoziare un meccanismo per far fronte alla coercizione economica in vista del summit dei capi di stato e di governo che si terrà a Hiroshima la prossima settimana. Il secondo è europeo: a Stoccolma i ministri degli Esteri dell’Ue hanno discusso un documento dell’Alto rappresentante, Josep Borrell, che dovrebbe servire ai leader per decidere la nuova strategia sulla Cina al Consiglio europeo di fine giugno. Il terzo è tutto interno: a Bruxelles gli ambasciatori dei ventisette stati membri si sono spaccati sulla proposta della Commissione di sanzionare otto società cinesi che stanno aiutando la Russia ad aggirare le sanzioni. Tra Emmanuel Macron che predica una quasi equidistanza tra Pechino e Washington e Ursula von der Leyen che vuole fare il “de-risking” insieme all’Amministrazione Biden, l’Ue non sa scegliere. Lo dimostra un passaggio del documento di Borrell: sulla Cina “il coordinamento con gli Stati Uniti rimarrà essenziale. Tuttavia, l’Ue non dovrebbe sottoscrivere l’idea di un gioco a somma zero in cui può esserci un solo vincitore, in una competizione binaria tra Stati Uniti e Cina”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE