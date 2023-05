Cina, America e Ue: prove di negoziato sulla guerra

Europa e America parlano con Pechino per darle un ruolo nei possibili negoziati tra Mosca e Kyiv. Cosa aspettarsi e come non cadere nel bluff di Xi

Ieri è iniziata a sorpresa una missione in Europa del ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, confermata solo all’ultimo momento. Il capo della diplomazia di Pechino arriva “su invito della ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, della sua omologa francese Catherine Colonna e del ministro degli Esteri norvegese Anniken Huitfeldt”, e il suo viaggio diplomatico si tiene in un momento particolarmente delicato: da un lato l’Unione europea sarebbe pronta a mettere sotto sanzioni almeno otto aziende cinesi che vendono componenti militari alla Russia, dall’altro si intensificano le voci di una possibile apertura di funzionari europei e americani a un coinvolgimento di Pechino nelle trattative per far sedere al tavolo dei negoziati Kyiv e Mosca.