L'Ue pensa a nuove sanzioni per bloccare chi aggira le sanzioni contro Mosca

L’undicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia conterrà poche novità, ma potrebbe far fare un balzo in avanti all’Unione europea nella capacità di colpire paesi e imprese di altri paesi che contribuiscono allo sforzo di guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina. La Commissione ha inviato la bozza agli stati membri il 5 maggio. La prima discussione tra gli ambasciatori ci sarà mercoledì 10 maggio. Un accordo non sarà facile. Ma per la prima volta l’Ue potrebbe sanzionare alcune imprese cinesi che forniscono chip e altri materiali alla Russia. Il nuovo dispositivo potrebbe consentire anche di bloccare le esportazioni europee verso quei paesi che, grazie alle triangolazioni commerciali, fanno arrivare in Russia beni sotto l’embargo dall’Ue.