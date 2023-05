Mosca ha separato famiglie ucraine e internato bambini. I crimini secondo l'Osce

Deportazione, indottrinamento, adozioni. Ecco il rapporto sui crimini russi contro i quasi ventimila minori portati via illegalmente dalla loro terra a opera del Cremlino

Bruxelles. Solo 361 dei 19.393 bambini ucraini portati illegalmente in Russia sono stati restituiti alle autorità di Kyiv e dietro a questo dato si nasconde un dedalo di cosiddetti “campi ricreativi”, affidamenti forzati e una revisione del quadro giuridico russo per accelerare la fornitura di passaporti di Mosca per i minori. Sono queste le rivelazioni di un un rapporto riservato di 90 pagine che è stato consegnato ai 57 ambasciatori dell’Osce. Il report, visionato dal Foglio, è la conseguenza dell’attivazione del cosiddetto Meccanismo di Mosca, una clausola presente nei trattati fondanti dell’Osce. È proprio tramite questa clausola che si può richiedere l’attivazione di una missione di esperti qualora ci siano sospetti di violazioni dei diritti fondamentali. Nelle sue conclusioni, il rapporto conferma e approfondisce l’analisi diffusa da Yale che ha generato il mandato di arresto della Corte penale internazionale contro il presidente russo Vladimir Putin.