Xi conta su Macron come sponda per i suoi interessi in Europa

Il presidente francese e von der Leyen si dividono i compiti ma non smuovono la Cina su Putin. E adesso il presidente cinese spera in una frattura fra Biden e l'Ue

Bruxelles. Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen non sono riusciti a spostare di un millimetro Xi Jinping dalla sua neutralità pro russa sulla guerra contro l’Ucraina. Malgrado l’insistenza del presidente francese e di quella della Commissione, il leader cinese ha rifiutato di condannare l’aggressione della Russia e di esercitare la sua influenza per convincere Vladimir Putin a porre fine alla guerra e ritirare le truppe. “La Cina continua a chiedere di riavviare i colloqui di pace il prima possibile (...), tenendo conto delle legittime esigenze di sicurezza delle diverse parti”, ha detto Xi dopo un incontro con Macron, senza nemmeno menzionare la Russia o la parola guerra. In un messaggio agli occidentali, il leader cinese ha chiesto di restare “razionali” ed “evitare qualsiasi passo che possa aggravare la crisi o farla finire fuori controllo”. Macron e von der Leyen tornano in Europa con una manciata di impegni vaghi sull’Ucraina. Secondo fonti dell’Eliseo, Macron avrebbe chiesto a Xi di non fornire armi alla Russia e il leader cinese avrebbe risposto che “questa non è la sua guerra”. Von der Leyen ha definito “positivo” l’impegno di Xi di parlare con Volodymyr Zelensky, ma ha anche ammesso che il leader cinese lo farà quando “le condizioni e il momento saranno giusti”. L’unica linea rossa condivisa dagli europei e da Xi è l’uso di un’arma nucleare.