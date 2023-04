Il “domatore di tigre” Macron a Pechino rischia di rafforzare Xi

Il presidente americano in visita in Cina anche per marcare un'autonomia dell'Ue dagli Stati Uniti. Ma con il rischio di legittimare il dragone sullo scacchiere geopolitico (e nel processo di pace per l'Ucraina)

Bruxelles. Emmanuel Macron pensa di poter convincere Xi Jinping a fare pressioni su Vladimir Putin per porre fine alla sua guerra di aggressione in Ucraina. E sarebbe pronto a offrire un grande scambio al suo omologo cinese nel loro incontro di domani a Pechino: fare in modo che l’Europa non si allinei agli Stati Uniti sul disaccoppiamento economico dalla Cina. Nonostante qualche avvertimento, il presidente francese spera di trovare con Xi una “strada” per una soluzione alla guerra, ha fatto sapere l’Eliseo. Il Figaro ieri ha ha paragonato Macron a un aspirante “domatore di tigre”, carico di illusioni e che rischia di farsi divorare. Maliziosamente, il quotidiano ha ricordato che “nel 2018, durante il suo primo viaggio presidenziale in Cina, Emmanuel Macron si era offerto di mediare tra Xi Jinping e… il Dalai Lama”. Senza alcun successo.