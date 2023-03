L'Ue rischia di dare a Xi voce in capitolo sulla sicurezza e di spezzare l'allineamento con l'America

Bruxelles. I leader dell’Unione europea si stanno per lanciare in un’offensiva diplomatica per tentare di allontanare Xi Jinping da Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, volerà a Pechino questa settimana. Poi toccherà al presidente francese, Emmanuel Macron, accompagnato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Anche l’Alto rappresentante, Josep Borrell, sta preparando una missione cinese. Sánchez ha detto di voler negoziare con Xi un cessate il fuoco in Ucraina. Macron ha fatto sapere che l’obiettivo è “un ritorno della pace nel rispetto del diritto internazionale”. Borrell ha spiegato che grazie alla Cina si “riduce il rischio di guerra nucleare”.

