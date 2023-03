Von der Leyen fa l'americana con la Cina e imposta la dottrina del "derisking"

Bruxelles. Xi Jinping vuole imporre un nuovo ordine mondiale dominato da Pechino e l’Unione europea deve rispondere con una politica più assertiva per proteggere la sua sicurezza, ha detto oggi Ursula von der Leyen, in un discorso che segna un netto cambio di rotta della presidente della Commissione sulla politica nei confronti della Cina. Sostegno alla Russia come fattore “determinante” per le relazioni future, nuovi strumenti per vietare esportazioni e investimenti in settori sensibili, revisione dell'accordo sugli investimenti concluso nel 2020, riduzione delle dipendenze: pur ribadendo di preferire il “derisking” (la riduzione dei rischi) al “decoupling” (il disaccoppiamento), von der Leyen si è iscritta nel campo dei falchi nel dibattito interno all’Ue su come ridefinire i rapporti con Pechino. Il grande interrogativo è se i grandi stati membri con interessi in Cina seguiranno la nuova “dottrina Ursula”, che si avvicina a quella promossa dal presidente americano, Joe Biden. A cominciare dal presidente francese, Emmanuel Macron, che la prossima settimana sarà a Pechino, accompagnato proprio da von der Leyen.

