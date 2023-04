Moniti e mano tese. Il paradigma di Berlino verso la Cina sta cambiando

Bruxelles. Prima che gli aerei di Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen atterrassero a Pechino, la Confindustria tedesca ha pubblicato un comunicato che lascia presagire un deciso cambio di rotta della Germania sulle relazioni con la Cina. “Con la sua posizione sulla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la Cina ha perso molta fiducia in Germania e in Europa”, ha detto Tanja Gönner, direttore esecutivo della Bundesverband der Deutschen Industrie (Bdi): “Data la posizione della Cina di superpotenza emergente, il paese deve esigere dalla Russia il rispetto dei principi delle Nazioni Unite e dunque la preservazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”. Secondo la Bdi, “la Cina sta sfidando l’ordine internazionale basato sulle regole e minando la logica del libero mercato e del commercio aperto nella sua ricerca di sicurezza e controllo”. Anche se occorre continuare a “comunicare” con Pechino e “il disaccopiamento non è nell’interesse delle imprese”, von der Leyen e Macron devono insistere “sull’affidabilità della leadership cinese, sul rispetto delle regole internazionale, sulla trasparenza, sull’accesso al mercato e sulla concorrenza leale”. Cosa più sorprendente, la Bdi rinnega l’accordo sugli investimenti Ue-Cina, che era stato concluso nel 2020 su insistenza dell’allora cancelliera, Angela Merkel, per facilitare gli investimenti tedeschi nell’Impero di mezzo nonostante le perplessità di molti stati membri dell’Ue. “Da allora molto è cambiato in Cina e nel resto del mondo. Prima di riprendere il processo di ratifica, sarebbe necessario una revisione dell'accordo”, ha detto la Bdi.

