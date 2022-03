La Nato e la Russia: non un centimetro a est

Putin e la retorica della “Russia umiliata” dall’occidente per una “promessa tradita” che in realtà non è mai esistita

È un déjà-vu. Come dopo la guerra in Georgia nel 2008, e come dopo l’occupazione della Crimea nel 2014 di cui ieri Vladimir Putin ha festeggiato l’ottavo anniversario, la Russia giustifica l’invasione dell’Ucraina sostenendo che in una certa misura è la reazione a una promessa fatta dall’Occidente nel 1990 e poi ripetutamente tradita: non espandere la Nato a est. Il presidente russo ne aveva parlato nel discorso del 18 marzo 2014 in cui giustificava l’annessione illegale della Crimea ucraina: “Ci hanno mentito molte volte – disse Putin riferendosi ai governi occidentali – hanno preso decisioni alle nostre spalle, ci hanno messo davanti al fatto compiuto. È avvenuto con l’espansione della Nato a est, così come con il dispiegamento di infrastrutture militari ai nostri confini”. E ancora prima, nel celebre discorso alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco nel 2007, che è ritenuto il suo manifesto di politica estera, Putin disse: “L’espansione della Nato... rappresenta una seria provocazione che riduce il livello della reciproca fiducia. E noi abbiamo diritto di chiedere: contro chi è intesa questa espansione? E cosa è successo alle assicurazioni dei nostri partner occidentali fatte dopo la dissoluzione del Patto di Varsavia? Dove sono oggi quelle dichiarazioni? Nessuno nemmeno le ricorda”.