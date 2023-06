Blinken le prova tutte per cercare di riaprire il dialogo, ma la Cina gioca alle sue regole

La notizia è che il segretario di stato americano, Antony Blinken, e il leader cinese Xi Jinping alla fine si sono incontrati. Non era scontato: non solo perché un funzionario americano di questo livello non visitava la Cina dal 2019, e non solo perché le relazioni tra Washington e Pechino si erano ulteriormente deteriorate a febbraio, con la crisi del pallone-spia cinese poi abbattuto dal Pentagono che aveva costretto Blinken a rimandare a data da destinarsi la missione. Non era scontato perché nella prassi diplomatica tra America e Cina, quando un segretario di stato è in visita a Pechino incontra anche il segretario generale del Partito e presidente della Repubblica popolare. Ma questa volta, fino a 45 minuti prima della stretta di mano tra Blinken e Xi, non c’era nulla di certo. E’ una maratona, non è uno sprint, continuano a ripetere i funzionari americani. Quando interrogati su cosa cambia questo incontro nelle relazioni tra le prime due economie del mondo, usano una metafora che vuol dire: non cambia nulla nel breve periodo, ma è essenziale per gettare le basi per una rinnovata comunicazione Washington-Pechino. Nel frattempo, però, tutto può succedere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE