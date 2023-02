Un dirigibile-spia vìola lo spazio aereo americano e Blinken rimanda la visita a Pechino

Il segretario di stato americano, Antony Blinken, ieri ha rimandato a data da destinarsi l’attesissima visita in Cina che sarebbe dovuta cominciare domani. La notizia del rinvio è arrivata poche ore dopo che il ministero degli Esteri di Pechino aveva ammesso che il “pallone sonda” individuato dal Pentagono mentre sorvolava lo spazio aereo americano era effettivamente cinese, esprimendo rammarico per quello che è stato definito un “incidente” (l’ingresso è stato “involontario” e dovuto “a cause di forza maggiore”, cioè alle correnti aeree). “Dopo le consultazioni, abbiamo concluso che al momento non ci sono le condizioni per un viaggio in Cina del segretario Blinken”, ha fatto sapere il Dipartimento di stato.

