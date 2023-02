L'Europa non manderà più i suoi astronauti sulla stazione spaziale cinese

Al briefing annuale con la stampa, la scorsa settimana, il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, ha confermato una notizia che circolava già da tempo: nessun astronauta europeo andrà sulla stazione spaziale orbitante cinese chiamata Tiangong, il “Palazzo celeste”. Secondo Aschbacher per il momento non ci sarebbero né “il budget né il via libera politico per collaborare a una seconda stazione spaziale”. L’aspetto politico, più di quello commerciale, è interessante, e sembra quasi prioritario. Anche perché l’investimento economico per collaborare con la stazione spaziale cinese e mandare astronauti sulla Tiangong era stato messo a disposizione già da tempo: nel 2017 per la prima volta nella storia due astronauti europei, Samantha Cristoforetti e Matthias Maurer, erano stati inviati in Cina ad addestrarsi, avevano perfino imparato il mandarino. C’era quindi la volontà di proseguire una collaborazione in modo sempre più intensivo.

