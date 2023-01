Putin vuole Xi Jinping a Mosca per sentirsi meno isolato

A parlarne per ora è stato solamente il presidente della Federazione russa Vladimir Putin e il suo ministero degli Esteri: sarebbe prossima una visita di stato del leader cinese Xi Jinping a Mosca su invito del Cremlino, probabilmente entro “la prossima primavera”. Secondo Putin, la visita di Xi “dimostrerà al mondo intero la forza dei legami russo-cinesi su questioni chiave e diventerà il principale evento politico dell’anno delle relazioni bilaterali”. Da parte cinese non c’è stata alcuna conferma o smentita – una prassi, nel cerimoniale diplomatico di Pechino, che conferma le visite all’estero del leader Xi Jinping soltanto all’ultimo momento. Il tempismo dell’annuncio è però degno di nota: oggi, durante la conferenza stampa della portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Mao Ning, al giornalista di Bloomberg che le chiedeva se fosse confermato, alla fine di questa settimana, l’arrivo del segretario di stato Antony Blinken in Cina, è stato risposto: “Non ho nulla da dire al momento”. Le manovre diplomatiche di questi giorni nel Pacifico – il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in visita a Seul e Tokyo, il segretario alla Difesa americano Lloyd J. Austin in Corea del sud e nelle Filippine – sono il segnale del fatto che la guerra della Russia contro l’Ucraina ha fatto sentire l’urgenza di mettere in sicurezza l’area del Pacifico dall’assertività cinese, ed è sempre più una priorità coinvolgere i partner asiatici nella costruzione di un fronte comune contro le autocrazie.

