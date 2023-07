La Russia attacca i porti e allunga i confini della guerra

I confini della guerra della Russia contro l’Ucraina si allungano e si estendono, così come gli obiettivi militari di Mosca, che si stanno concentrando nella parte meridionale del paese, nelle regioni affacciate sul mare, sui porti, contro il grano. Dopo aver lanciato diciannove missili contro Odessa, ora coperta da un tappeto di calcinacci e detriti, la Russia ha continuato a bombardare l’Ucraina e oggi ha colpito le infrastrutture di stoccaggio del grano nei porti fluviali sul Danubio di Reni e di Izmail, non distanti dal confine con la Romania. Il presidente russo, Vladimir Putin, dice di avere un piano per rilanciare il mercato del grano: vuole coinvolgere alcuni paesi africani, i cui leader giovedì andranno a trovarlo in Russia, ma nel frattempo colpisce e distrugge i punti di transito da cui dipende la sicurezza alimentare di tutto il mondo.

