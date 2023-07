I Tory perdono due suppletive su tre. Nell'unica vinta ha pesato una politica ecologica

Il caso Uxbridge spiega la battaglia che ci attende sull'ambiente: secondo Keir Starmer, il leader del Labour, a consegnare ai Tory l'unica vittoria è stato il progetto Ulez, che prevede per i veicoli che non rispettano alcuni criteri di pagare 12,5 sterline al giorno per accedere a determinate zone

I conservatori britannici hanno perso due seggi su tre alle elezioni suppletive di giovedì, ma poiché le previsioni erano di una disfatta totale ora rivendicano il loro sollievo. Tanto più che la circoscrizione che resta in mano al partito di governo, Uxbridge and South Ruislip, è quella lasciata vacante dall’ex premier Boris Johnson, andato via sbattendo la porta, quindi c’è anche un sapore di vendetta. In realtà, i Tory hanno poco da essere rincuorati: a Uxbridge hanno vinto con uno scarto di 495 voti (è un seggio conservatore dagli anni Sessanta) e uno spostamento di voti verso il Labour del 6,7 per cento; a Selby and Ainsty, ha vinto il candidato del Labour, Keir Mather, che con i suoi 25 anni sarà il deputato più giovane del paese, con uno swing dai Tory al Labour del 23,7 per cento; a Somerton and Frome ha vinto la candidata dei Lib-dem, Sarah Dyke con uno swing dei voti conservatori del 29 per cento.