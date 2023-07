Il sostegno a Kyiv di Regno Unito e America non è in pericolo. Il caso Ben Wallace

Milano. Prima che la Russia invadesse l’Ucraina, il 24 febbraio del 2024, il ministro della Difesa inglese, Ben Wallace, e la sua controparte ucraina, Oleksi Reznikov, parlavano in codice: le armi che il Regno Unito voleva inviare all’Ucraina – l’intelligence angloamericana continuava a dire: Mosca sta per invadere, e il resto del mondo diceva: isterici guerrafondai – erano nelle loro conversazioni delle forniture di whisky. “I missili anti carro Nlaw erano Glenfiddich, i missili anti nave erano Islay”, ha detto Wallace al Sunday Times: “Gli scrivevo dicendo: ‘Ho del whisky per te’ oppure ‘Il whisky sta arrivando’. Avevamo i nostri codici, ministro per ministro”. Alla vigilia dell’invasione, Wallace andò a Mosca, incontrò il ministro della Difesa Sergei Shoigu, che gli mentì in faccia dicendogli che non ci sarebbe stata alcuna invasione. “Ci scambiammo dei regali, gli diedi una bottiglia di Glenfiddich. Non sapeva cosa significasse”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE