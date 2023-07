Putin fa piani di terrore a lungo termine, una fronda in America boicotta il sostegno a Kyiv già ora

Milano. L’Associated Press ha visionato un documento del governo russo con i piani per costruire entro il 2026 venticinque nuove colonie penali e altri sei centri di detenzione nei territori occupati dell’Ucraina. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato un decreto nel maggio scorso che permette di trasferire detenuti dai territori in cui vige la legge marziale a quelli in cui non c’è, facilitando ulteriormente la deportazione degli ucraini che si oppongono all’occupazione russa dentro al territorio russo “a tempo indeterminato”. Ci sono migliaia di civili ucraini detenuti illegalmente, che non hanno alcuno status di fronte alla legge russa, che vengono torturati e vessati, merce di scambio quando serve e ucraini da annichilire in quanto ucraini per tutto il resto del tempo. Ogni giorno vengono pubblicati resoconti raccapriccianti della ferocia russa sugli ucraini, gratuita e perversa.

