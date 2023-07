A Vilnius vince la prudenza di Biden, il presidente più filoucraino che c'è

La prudenza del presidente americano, Joe Biden, nei confronti dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato ha fatto saltare i nervi a molti alleati e anche a Volodymyr Zelensky, che dopo cinquecento giorni di guerra non ha grande tolleranza per le sfumature di parole e i tentennamenti. C’è il precedente del 2008 – la promessa di ingresso nell’Alleanza di Georgia e Ucraina poi non mantenuta – che pesa come un macigno perché la storia recente (nemmeno troppo recente) dimostra che non è una Nato larga o prevaricatrice ad aver indotto la Russia di Vladimir Putin a difendersi, ma al contrario una Nato poco assertiva ha convinto Putin ad attaccare l’Ucraina. Oggi Biden incontra Zelensky a Vilnius e vorrà correggere la frase del presidente ucraino che, deluso per il fatto che non c’è stato un impegno politico da parte degli alleati per fissare un orizzonte temporale all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, ha detto: “Ho fede nella Nato, ma non fiducia”. Il presidente americano ripete da giorni che questo non è il momento per far entrare Kyiv nella Nato, ma ha frenato ancor più di quanto gli ucraini si aspettassero.

