Il Comando Artico della Nato cambia tutto per l'Alleanza

Con l’adesione della Finlandia e l’imminente formalizzazione dell’entrata della Svezia, la Nato rinforza in maniera sostanziale la sua presenza nell’Europa del nord. La guerra in Ucraina, ancora una volta, sortisce così un effetto geopolitico disastroso per Mosca: l’invasione russa dovrà adesso fare i conti anche con una rinnovata cooperazione militare in uno dei territori più ambiti del pianeta: l’Artico. Con l’ampliamento della Nato a Helsinki e Stoccolma, ogni paese della regione Artide, eccetto la Russia, diventa parte della più potente intesa militare al mondo. Si tratta, dal punto di vista strategico, di un passaggio fondamentale, soprattutto perché arriva a due mesi esatti dalla decisione di Canada, Danimarca (Groenlandia), Finlandia, Islanda, Norvegia, Stati Uniti e Svezia di sospendere la Russia dai lavori del Consiglio artico, il forum intergovernativo che dal 1996 costituisce l’unica forma di cooperazione fra i paesi dell’area.

