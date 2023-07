Economia, jet e visti. Perché Erdogan ha tolto il veto per l'adesione della Svezia alla Nato

Il “sì” del presidente turco Recep Tayyip Erdogan all’ingresso della Svezia nell’Alleanza atlantica “è un passo storico che rende tutti gli alleati della Nato più forti e più sicuri”, ha twittato lunedì sera il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, poco prima dell’inizio del summit di Vilnius, ripetendo le stesse parole poco dopo in conferenza stampa. Erdogan ha aperto il suo bazar, ha accettato l’adesione di Stoccolma all’Alleanza dopo mesi di negoziati a porte chiuse, ma nonostante le molteplici richieste e condizioni ha infine acconsentito all’allargamento della Nato tanto inviso al presidente russo Vladimir Putin. Nelle dichiarazioni ufficiali il Cremlino non si è scomposto, ha detto che Erdogan “ha i suoi obblighi nei confronti dell’Alleanza, non è mai stato un segreto per Mosca”, eppure ha posto il veto alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che cerca di estendere la fornitura di aiuti transfrontalieri alla Siria attraverso la Turchia, non mostrando la stessa comprensione. Venerdì scorso Erdogan ha anche dichiarato apertamente di sostenere l’adesione dell’Ucraina alla Nato, ha firmato un altro accordo di produzione di droni con Kyiv e ha riconsegnato i comandanti di Azov a Kyiv: Putin ha condannato Erdogan per aver rilasciato i prigionieri affermando di aver violato i termini dell’accordo tra Mosca e Ankara stipulato all’inizio dell’“operazione speciale” in Ucraina.

