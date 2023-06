​​​​​​​Il gran caos dell'economia turca

Non è bastato a frenare la discesa della lira turca rispetto a dollaro ed euro l’aumento del tasso di interesse di riferimento di 650 punti base, portato dall’8,5 al 15 per cento. I mercati mostrano ancora sfiducia e restano in attesa di una conferma dell’abbandono della politica per nulla ortodossa dei bassi tassi di interesse praticata da Erdogan dal 2018. I mercati temono che questa inversione di tendenza nella politica monetaria espansiva non sia strutturale perché già nel 2020 il presidente aveva lasciato campo aperto all’allora governatore della Banca centrale consentendogli di alzare i tassi, ma dopo un paio di mesi lo aveva defenestrato perché gli aumenti dei tassi erano stati applicati in maniera consistente e veloce.

