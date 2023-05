Erdogan vuole iniziare la sua rivoluzione da Istanbul, la città persa. Non ha soldi, solo ideologia

Ankara. La porta del palazzo presidenziale di Bestepe di Ankara si è aperta a Erdogan per il terzo mandato consecutivo che inizierà con i festeggiamenti del centenario della fondazione della Repubblica turca forgiata da Mustafa Kemal Atatürk nel 1923. Il sogno del presidente è quello di inserire saldamente la Turchia in un alveo socialmente conservatore-islamista e di liberarla dal sistema finanziario occidentale. Erdogan sembra che si stia preparando per una campagna a tutto campo che durerà fino alla primavera del 2024 e che dovrebbe condurlo alla riconquista di Istanbul, perduta nel 2019. “Istanbul sono innamorato di te e ti riavremo”, ha gridato domenica dal suo autobus elettorale, riferendosi al fatto che l’opposizione controlla la megalopoli, cuore economico dell’islam politico turco, da sempre bacino militante del suo Ak Parti, sede di fondazioni islamiste, alcune delle quali dirette da esponenti a lui vicini e da suoi familiari. Ha già invitato i suoi sostenitori a mobilitarsi per le elezioni municipali e a riprendersi tutte le grandi città che il suo Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) ha perso nel 2019.

