Erdogan è ancora presidente: "Inizia il Secolo della Turchia"

Il discorso dal balcone di Recep Tayyip Erdoğan nella notte del primo ballottaggio della storia repubblicana della Turchia è il più aggressivo che abbia mai pronunciato. Il presidente uscente è stato riconfermato per la terza volta con il 52 per cento. Ha definito terrorista il leader curdo Selahattin Demirtaş, rinchiusto in una cella di tipo F in attesa di giudizio dal 4 novembre 2016, e dalla piazza i suoi fedelissimi in coro hanno gridato "Selo’ya idam": "Pena di morte per Selahattin Demirtaş".

