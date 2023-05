Che succederà nei prossimi probabili e faticosi cinque anni di Erdogan

Ankara. Un terremoto catastrofico avrebbe potuto porre fine all’èra di Recep Tayyip Erdogan, ma domenica 28 maggio il presidente sembra pronto a vincere le elezioni presidenziali. Larghi strati della popolazione turca avvertono che l’economia è in sofferenza, sentono che è stata praticata una politica economica sbagliata e sembrano aver capito che la macchina di prevenzione e di soccorso di fronte alle calamità si mostra carente e inadeguata. Nonostante tutto ciò almeno la metà del paese pensa che sia Erdogan l’uomo capace di rimettere in piedi il paese e non vuole dare al suo sfidante Kemal Kiliçdaroglu la possibilità di provare. Il risultato del ballottaggio avrà importanti implicazioni sulla politica interna ed estera della Turchia. Lo scenario più plausibile è che Erdogan vinca ma non in maniera schiacciante e probabilmente assisteremo a una politica interna ed estera sulla falsariga di quella praticata finora. E’ probabile che Erdogan continuerà a contare su Russia e paesi del Golfo per poter sostenere il suo modello economico. Il presidente ha infatti abbracciato una politica economica non ortodossa e se non vi sarà una inversione di rotta la Turchia rischierà un ulteriore crollo della valuta, un aumento dell’inflazione già molto elevata e una ulteriore perdita di fiducia da parte dei mercati.

