Il nazionalista turco Ogan dice di votare Erdogan

Erbil. A meno di una settimana dal ballottaggio turco per le elezioni presidenziali previsto domenica 28 maggio, il candidato ultranazionalista Sinan Ogan, che al primo turno aveva raccolto il 5,2 per cento dei consensi (2 milioni e 800 mila voti), durante una conferenza stampa ad Ankara ha fatto sapere che sosterrà il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan: “Chiedo agli elettori che hanno votato per noi di sostenerlo. E’ importante per la stabilità del paese che la maggioranza del Parlamento e il presidente appartengano alla stessa alleanza”. Se la sua candidatura aveva lo scopo di punire da un lato Erdogan, per le politiche economiche adottate negli anni più recenti e per aver aperto ai siriani, e dall’altro Kemal Kiliçdaroglu, per aver voluto i curdi nella coalizione, il negoziato si è svolto di fatto così: Ogan ha scelto il partito con cui ha meno punti di conflitto. Così punta a restringere nel breve periodo la sfera di influenza politica del movimento politico curdo, ma il suo endorsement gli farà perdere i laici e i nazionalisti, assieme ai curdi.

