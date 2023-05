La Turchia al ballottaggio: i voti di Ogan e dei nazionalisti saranno decisivi

Istanbul. Se i curdi al primo turno dovevano essere quelli che avrebbero deciso il destino delle elezioni del 14 maggio in Turchia, il risultato elettorale ha mostrato che coloro i quali determineranno il ballottaggio tra due settimane saranno i nazionalisti. Mentre da una parte Muharrem Ince ha abbandonato la corsa presidenziale a quattro giorni dal voto lasciando che i suoi consensi venissero per la maggior parte recuperati dall’opposizione di Kemal Kiliçdaroglu, il quarto candidato, il nazionalista Sinan Ogan, ha con sorpresa ottenuto il 5,2 per cento pari a 2,8 milioni di voti che sono rintracciabili in piccole percentuali in ogni distretto turco. Volere una Turchia forte, sviluppata e un riferimento nella regione è un sentimento condiviso da tutti i cittadini, le differenze sono nel modo in cui implementare le politiche che portano a quel risultato, ma di base il paese ha scritta nel proprio dna una forte componente conservatrice. Già le coalizioni del presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e quella di Kiliçdaroglu inglobavano i nazionalisti: nell’alleanza del primo si tratta di quelli religiosi e opposti ai curdi del Mhp che hanno ottenuto il 10 per cento, facendo meglio delle aspettative, appoggiati dai sostenitori delusi dalle politiche su economia, lotta alla corruzione e gestione del governo del partito Akp del presidente. Per l’opposizione si tratta dei nazionalisti kemalisti e laici che hanno preso il 9,75 per cento dei consensi; quelli di Ogan sono, invece, l’estrema destra ultra laica e ultra conservatrice, esempio di un partito politico di estrema destra di stampo europeo in Turchia, il cui programma principale è quello di colpire e respingere gli immigrati: si oppongono al Pkk, vogliono i siriani fuori dalla Turchia, chiedono politiche più stringenti sull’accesso al paese. Tutti e tre insieme i gruppi contano da soli il 25 per cento del voto popolare turco, tanto quanto il partito Chp di cui Kiliçdaroglu è il volto: il clima di opposizione all’immigrazione e alla presenza dei rifugiati nel paese è molto forte e non riguarda più solo i siriani che sono fuggiti da una patria in guerra, ma anche gli afghani dopo la presa dei talebani del paese il 15 agosto 2021, gli iraniani che abbandonano il regime, per citare solo alcuni casi. “L’impatto dei rifugiati è una delle ragioni per cui la tendenza nazionalista è ancora aumentata negli anni e la presenza dei siriani è uno dei maggiori cambiamenti demografici della storia recente della Turchia, che non ha storicamente una forte tradizione di accoglienza dei migranti. La decisione di Erdogan di aprire loro le porte è stata impopolare e qualcosa che ha fatto sì che il paese cambiasse in qualche modo l’immagine che aveva di sé e questo aiuta a spiegare come mai questa frangia nazionalista si sia intensificata così tanto”, ha commentato al Foglio Howard Eissenstat, professore associato di Storia dell’area Mena della Saint Lawrence University.

