Cosa cambia per l'Ucraina se Erdogan non sarà più presidente

Roma. Volodymyr Zelensky arriva oggi a Roma anche per incontrare quello che per Kyiv rappresenta un possibile mediatore, il Papa. Lunedì, invece, l’inviato speciale nominato dalla Cina per parlare con Ucraina e Russia, l’ex ambasciatore a Mosca decorato da Vladimir Putin, Li Hui, sarà a Kyiv. Domenica in Turchia ci sarà l’elezione non soltanto più importante dell’anno, come l’ha definita l’Economist, ma che riguarda anche il futuro della guerra. Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a mettere Ucraina e Russia attorno allo stesso tavolo, ma è riuscito a far firmare ai due paesi due trattati separati per lo sblocco dei porti ucraini sul Mar Nero, in cui per circa cinque mesi dall’inizio della guerra sono rimasti fermi i mercantili carichi di grano.

