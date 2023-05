Erdoğan è davanti ma non basta. In Turchia si va verso il ballottaggio con Kılıçdaroğlu

I risultati ancora parziali indicano che bisognerà tornare alle urne: nessuno dei candidati supera il 50 per cento. Il presidente spera ancora nei voti dall'estero per chiudere subito la partita, intanto la sua Alleanza popolare si assicura la maggioranza parlamentare

Erdoğan spera ancora di vincere le elezioni al primo turno. Con il 99,63 per cento delle schede scrutinate, il presidente turco ha ottenuto il 49,60 per cento dei voti, il suo sfidante repubblicano Kılıçdaroğlu il 44,9 per cento e il nazionalista Sinan Oğan il 5 per cento. A questi vanno aggiunti i voti dei cittadini turchi all’estero che non sarebbero ancora stati conteggiati e che potrebbero chiudere la sfida al primo turno. “Qualcuno è in cucina e noi siamo sul balcone”, così ha esordito Erdoğan nel suo ennesimo “discorso dal balcone” pronunciato questa notte alla folla che lo acclamava nel cortile della sede centrale del suo Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) ad Ankara, alludendo al candidato presidenziale dell’opposizione Kemal Kılıçdaroğlu che durante questa campagna elettorale ha lanciato video dalla cucina della sua casa.