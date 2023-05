L'umore elettorale della Turchia al bivio tra autoritarismo e diritto

Istanbul. La Turchia degli ultimi vent’anni è molto riconoscibile: un paese alle porte del medio oriente, sulla carta alleato della Nato, ma dal quale tutto viene con un prezzo. Il voto di domenica potrebbe essere quello che cambia tutto. Giovedì, il candidato di “disturbo” di Kemal Kiliçdaroglu, Muharrem Ince, si è ritirato dalla corsa presidenziale, facendo aumentare non solo le possibilità per l’opposizione dei sei partiti di raccogliere i suoi voti, ma anche che le elezioni possano risolversi già al primo turno. Secondo le più recenti proiezioni dell’istituto statistico Konda che sta monitorando le intenzioni di voto dei cittadini, il presidente Recep Tayyip Erdogan sarebbe al 44,2 per cento, dietro al suo sfidante principale che lo stacca di 7,5 punti, al 51,7 per cento.

